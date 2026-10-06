哈尔岑荣获2026年诺贝尔物理学奖
10月6日，诺贝尔奖评审委员会在瑞典斯德哥尔摩的瑞典皇家科学院举行的新闻发布会上宣布，弗朗西斯·哈尔岑荣获2026年诺贝尔物理学奖。 （法新社）
比利时科学家弗朗西斯·哈尔岑（Francis Halzen）星期二（10月6日）获颁2026年诺贝尔物理学奖，以表彰他对“冰立方中微子天文台”（IceCube Neutrino Observatory）作出的决定性贡献，以及在发现源自天体物理过程的高能中微子方面取得的成就。
哈尔岑是美国威斯康星大学麦迪逊分校的希尔代尔和格雷戈里·布莱特特聘教授，也是该校基本粒子物理研究所所长。
哈尔岑意识到，南极冰层可以用来追踪中微子。这种粒子有时被称为“幽灵粒子”，因为它们能够穿过地球甚至人体而几乎不留下痕迹，也极少与物质发生相互作用。
瑞典皇家科学院的奥尔松在记者会上说：“这些信使从宇宙带来信息。它们为我们打开通往遥远星系的大门，并告诉我们恒星爆炸过程中发生了什么。”
瑞典皇家科学院说，南极“冰立方中微子天文台”记录到的中微子相互作用，为研究人员了解高能中微子的形成方式提供重要线索，甚至可能揭示此前未知的宇宙现象。
诺贝尔物理学委员会主席皮尔斯发表声明说：“弗朗西斯·哈尔岑领导一支国际研究人员和工程师团队，为我们提供了一台非凡的科学仪器。”
他说：“他的坚持和科学远见，为一种全新的天文学铺平了道路。”