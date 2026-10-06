比利时科学家弗朗西斯·哈尔岑（Francis Halzen）星期二（10月6日）获颁2026年诺贝尔物理学奖，以表彰他对“冰立方中微子天文台”（IceCube Neutrino Observatory）作出的决定性贡献，以及在发现源自天体物理过程的高能中微子方面取得的成就。

哈尔岑是美国威斯康星大学麦迪逊分校的希尔代尔和格雷戈里·布莱特特聘教授，也是该校基本粒子物理研究所所长。

哈尔岑意识到，南极冰层可以用来追踪中微子。这种粒子有时被称为“幽灵粒子”，因为它们能够穿过地球甚至人体而几乎不留下痕迹，也极少与物质发生相互作用。

瑞典皇家科学院的奥尔松在记者会上说：“这些信使从宇宙带来信息。它们为我们打开通往遥远星系的大门，并告诉我们恒星爆炸过程中发生了什么。”

瑞典皇家科学院说，南极“冰立方中微子天文台”记录到的中微子相互作用，为研究人员了解高能中微子的形成方式提供重要线索，甚至可能揭示此前未知的宇宙现象。

诺贝尔物理学委员会主席皮尔斯发表声明说：“弗朗西斯·哈尔岑领导一支国际研究人员和工程师团队，为我们提供了一台非凡的科学仪器。”

他说：“他的坚持和科学远见，为一种全新的天文学铺平了道路。”