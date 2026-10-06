国际奥委会星期二（10月6日）确认，印度、卡塔尔、南非、德国、匈牙利、土耳其和韩国这七个国家目前有意申办2036年夏季奥运会。

路透社报道，其他有意申办的国家可在10月31日前表明意向。

国际奥委会执委会将在2027年3月拟定申办方名单，入围者之后将与国际奥委会展开对话。

国际奥委会说，评估2036年奥运会主办方时，将考虑资金、政治支持和公众支持等因素。

国际奥委会主席考文垂发表声明说：“无论奥运会在哪里举行，有一点绝不能改变：运动员必须始终处于我们所有工作的核心。”

“因此，对每一个未来主办方而言，为运动员提供最佳体验，都必须是最基本的出发点。”

印度已明确表明，希望首次主办奥运会，并计划以总理莫迪家乡古吉拉特邦的主要城市艾哈迈达巴德为核心。

艾哈迈达巴德将主办2030年英联邦运动会。

南非曾主办2010年世界杯足球赛和1995年橄榄球世界杯，但从未举办过奥运会。

卡塔尔曾主办2022年世界杯足球赛。

如果奥运会在海湾地区举行，由于夏季高温，赛事可能必须避开传统的7月至8月，改在更晚时候举行。

德国国家奥委会上个月投票决定，由慕尼黑代表德国申办2036年奥运会。届时距离1936年柏林奥运会正好100年；当年的柏林奥运会是在纳粹政权统治下举行。

土耳其奥委会希望这次能够更进一步。伊斯坦布尔此前申办2020年夏季奥运会时不敌东京，排名第二。

2028年夏季奥运会将在美国洛杉矶举行，澳大利亚布里斯班已获得2032年奥运会主办权。