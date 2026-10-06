（巴黎综合电）法国高中生示威愈演愈烈，大批学生、教师和家长周二（10月6日）在全国各地游行，示威者还封锁多所学校，要求政府解决教师短缺、校舍老旧等问题。这是自本轮示威潮爆发以来，抗议规模最大的一天。

周二上午，马赛、南特、里昂等地的示威活动在和平的氛围中展开，示威者高举写有“课本之下是我们的愤怒”“学校没钱，国家没未来”等口号的标语牌。

法国内政部说，当天上午约有8万6000人参与了全国各地的高中生示威，这还不包括巴黎的游行人数。法新社引述警方消息人士说，当天预计将有两万至四万人参加在巴黎举行的主要示威活动。

另据法国高中生联盟说，周二有1800所高中被封锁或停课。

教师和家长也纷纷声援示威学生。包括全国自治工会联盟（UNSA）、法国工人民主联盟（CFDT）、法国总工会（CGT）等主要工会呼吁教师罢工，加入示威行列。

法国西部雷恩市一所高中的教师迪堡周二在校门外告诉法新社：“我和约30名同事谈到我们所目睹的警察暴行。我们决定守在现场，在学生需要时支持他们。”

本轮示威最初于上月在贫困的巴黎郊区爆发，示威活动过后扩散到全国各地，并酿成暴力冲突。

至今有200多名学生、80多名教职员与700多名警察在本轮示威中受伤，另有至少24所学校遭到纵火或洗劫。周一（5日），一名15岁少年在拾起警方扔出的防暴手榴弹时，手部被炸断。

法国警方已对10起示威相关的暴力执法指控展开内部调查。警方在示威中逮捕超过5000人，当中87%是未成年人。

法国政府在试图回应学生的诉求之际，也指责极左翼政党不屈法国煽动示威。与此同时，政府也在推动立法，让破坏公共财产者自行承担相关维修费用。