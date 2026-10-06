朝鲜外交部星期二（10月6日）否认韩国有关边境地雷爆炸由朝方造成的指控，并警告，如果韩国侵犯朝鲜领土，将采取“立即且有力的反制措施”。

路透社报道，此前一天，韩国称，与联合国军司令部联合调查并经过科学分析后确认，两名韩军士兵9月21日在非军事区遭朝鲜埋设的杀伤性地雷炸伤，伤势严重。

朝鲜外交部通过朝中社发表声明，称韩国对这起爆炸事件的调查是一场“事先策划好的闹剧”，目的是把事件与朝鲜联系起来，并为针对平壤采取外交和军事措施制造理由。

声明把韩方调查结果称为“严重挑衅”和对朝鲜主权的侵犯，并称平壤将以“更加坚决和大胆的方式”行使主权权利，确保边境安全。

声明说：“如果大韩民国的一只军靴，或一丝火星，哪怕越过边界一毫米侵犯我们的领土，朝鲜民主主义人民共和国边境警备部队都将立即采取强有力的反制措施。”

声明还说，朝鲜不会理会韩国的排雷行动，并警告，如果今后韩国境内再次发生类似事件，责任将完全由首尔承担。

韩国此前说，朝鲜今年最多动员7000名人员，在边境地区铺设地雷和设置围栏。

韩国军方也要求平壤道歉，并清除其所称违反《朝鲜停战协定》埋设的地雷，同时已开始在相关地区自行排雷。