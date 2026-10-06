日本经济学家指出，暴雨和酷暑等极端气候将进一步推高通货膨胀。同时，应对极端天气的能力，已成为实现经济可持续发展的前提条件。

为应对气候变化，日本气象厅举办了“异常气象分析研讨会”，对近期的台风及降雨情况进行深入分析。数据显示，今年6月至8月期间，日本周边生成的台风数量达17个，远超历年同期平均值的11个。此外，8月份千叶县遭遇的暴雨也被指十分罕见。

研讨会主席、东京大学名誉教授中村尚在记者会上指出，这一连串气候现象极为罕见，属于异常气象。全球变暖导致海面水温升高，水蒸气含量增加，直接加剧了降雨量和台风强度。他强调：“过去的经验和常识已不再适用。”

据日本气象厅消息，由于台风接连逼近东京中心地区，加之秋雨锋面持续滞留，导致东日本太平洋一侧9月份的日照时间创下了1946年以来的最低纪录。

异常气候对日本农业造成严重冲击。有菜农反映，受日照严重不足影响，生菜普遍个头偏小。由于品质下降、出货量锐减，导致蔬菜价格一路攀升。

日本总务省公布的消费者物价指数（CPI）显示，今年9月，生鲜食品价格较五年前上涨了23.5%，非生鲜食品价格也上涨了28.8%。在整体物价涨幅仅为13.6%的背景下，这些与民众日常生活息息相关的食品价格涨幅显得尤为剧烈。

日本商社伊藤忠的综合研究所指出，暴雨和酷暑等异常天气对食品价格的冲击将进一步推高通胀；这一状况不容忽视，因为它极可能影响日本央行设定的2%物价稳定目标，进而影响货币政策。

与关东地区的暴雨成灾不同，日本一些地区如冈山县9月份持续高温，面临严重的缺水危机。冈山县在10月2日，时隔32年实施了第三次取水限制。

水资源供应危机也波及制造业。由于汽车喷漆工序需要消耗大量水资源，在主要生产基地爱知县于9月初实施节水限制后，丰田汽车不得不采取紧急节水措施，例如仅在车身通过时才开启清洗喷淋，并在回收过喷涂料时改用无水技术。

为应对气候变化，2015年通过的《巴黎协定》确立了将全球气温较工业化前水平的升幅控制在2摄氏度，并力争限制在1.5摄氏度以内。然而，联合国环境规划署（UNEP）9月发布的报告警告，全球气温升幅预计在未来几年内就将突破1.5摄氏度这一关键红线。

东京大学气候科学教授江守正指出，若按当前的发展趋势，到本世纪末全球气温升幅将达到2.6摄氏度；即便在各国均能兑现减排承诺的最乐观情境下，预计升温峰值仍将达到1.8摄氏度左右。

为此，日本政府计划在2026财年内修订气候变化适应计划，重点聚焦防灾治水工程以及耐高温农作物的研发。此外，政府发布的五年投资计划，也将防灾与减灾列为核心投资项目。