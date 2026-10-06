（利雅得／萨那综合电）也门胡塞武装组织与沙特阿拉伯的战斗升级，沙特支持的也门政府军试图收复失地，胡塞武装组织则强力反击死守。早前与沙特达成防卫协议的土耳其和巴基斯坦宣布启动协议，派兵驻守沙特提供军事支援。

胡塞军事发言人萨雷亚周二（10月6日）称，胡塞仍控制近期攻占的所有领土，包括红海沿岸的战略要地。

他指出，胡塞当天在数小时内发动了数十次袭击，攻击也门西北部省份焦夫和马里卜的政府军，也向塔伊兹省发动攻势。

萨雷亚也在社媒平台X上称，胡塞向沙特西南部阿西尔地区的艾卜哈国际机场展开新一轮弹道导弹袭击，不仅扰乱了空中交通，导弹也精准击中机场。

他说，胡塞向靠近也门边境的贾赞地区沙特军事营地发射数枚弹道导弹，击中目标。

据法新社报道，沙特首都利雅得的居民形容，听到城市北部传来爆炸声。

沙特民航总局周二说，前一日傍晚沙特境内贾赞和奈季兰的机场遭到两次袭击，造成三人受伤及设施损坏。遭袭的两座机场分别是阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场和奈季兰国际机场。

也门政府军同天称已开始收复失地，周一夺回上月初被胡塞占领的曼德海峡沿岸港市摩卡（Mocha）。政府军也说，已控制曼德海峡附近的其他地区，比如红海沿岸城镇祖巴卜（Dhubab）。

以沙特为首的联军宣布，在也门首都萨那摧毁一台弹道导弹发射装置，并展开一次海军行动，摧毁荷台达（Hodeida）的军事目标包括军火库。荷台达是曼德海峡以北的重要港口，被胡塞武装控制了10多年。

胡塞和也门政府军的消息人士则分别向法新社透露，过去一天也门各地的战斗已造成270多名政府军士兵和胡塞武装人员死亡。也门政府军有115人丧命，胡塞损失160名战斗人员。

此外，沙特、土耳其和巴基斯坦周一晚在沙特首都利雅得举行紧急会议，会后发表联合声明，宣布三方会即刻落实共同防御承诺，尽速调派军队为沙特提供支援。声明并未说明土耳其和巴基斯坦的部队抵达沙特后将执行哪些任务。

这三国是在8月7日签署《麦加共同防务协议》。协议规定，三国中任何一方遭到武装攻击，都会被视为对三国全体的攻击。

另一方面，美国财政部周一警告外国金融机构，若同伊朗或伊朗银行有任何商业往来，将面对华盛顿制裁。

财政部也宣布新制裁，目标是伊朗的金融、加密货币、铁路、汽车和制造业领域，并对两家分别设在阿联酋和土耳其、涉嫌向德黑兰当局提供援助的银行采取行动。

美国非政府组织“反对伊朗核武器联盟”周一发表报告说，美国对伊朗的军事和经济封锁，已导致至少50艘伊朗油船在伊朗和斯里兰卡附近的海域滞留。

伊朗官方媒体同日报道，伊朗总统佩泽希齐扬指与美国的谈判毫无意义，只会招致新一轮的攻击。“对方至今已三次在谈判后又对我们发动攻击，这显示他们根本无意寻求对话，真正目的是要推翻伊朗伊斯兰共和国。面对一个每天诉诸暗杀、制裁、施压与威胁，而且背信弃义的敌人，谈判是毫无意义的。”