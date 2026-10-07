朝中社星期三（10月7日）引述国际问题评论家金明哲的文章，批评美国向台湾出售武器并提供军事支持，指责华盛顿加剧了台湾海峡的紧张局势。

金明哲的评论指出，美国的对台政策正在破坏该地区的和平与稳定。

评论谴责美国售台战斗机在台湾出现一事，并称美国“应当三思：为了台湾的安全，是否准备好与拥有强大国力的中国大陆发生正面冲突，以及是否有能力承担由此产生的后果”。

台湾于2019年订购66架新型F-16V Block 70战斗机，首批两架已于上周运抵台湾。

与此同时，据朝中社周三报道，朝鲜领导人金正恩在致俄罗斯总统普京的生日贺电中，承诺继续支持俄罗斯及其战争行动。

金正恩称，朝鲜将继续在朝俄两国全面战略伙伴关系框架下扩大合作，并坚信俄罗斯为捍卫主权、安全利益和领土完整而进行的“神圣正义之战”终将取得胜利。

贺电未明确提及俄罗斯在乌克兰的战争。据乌克兰和韩国估计，自2024年以来，朝鲜已向俄罗斯在乌克兰的战事派遣了约1.4万至1.5万名士兵。

自普京与金正恩于2024年6月签署共同防御条约以来，朝鲜与俄罗斯的关系已显著加强。