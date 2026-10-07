美国前财政部长耶伦（Janet Yellen）批评特朗普总统对待美国盟友的方式，并表态支持针对美国的保护主义举措采取报复性行动。

耶伦在回应加拿大前财长弗里兰（Chrystia Freeland）的提问时说：“我认为这令人震惊。我完全理解你们为何感到被美国背叛，并对此感到如此愤怒。”弗里兰当时提到的问题涉及特朗普对盟友征收关税，以及他试图将美国与盟友之间的安全关系“货币化”的做法。

特朗普去年宣布对美国的贸易伙伴加征一系列新关税，其中大部分在今年2月被美国最高法院裁定为非法。目前特朗普政府正在依据其他法律基础构建一套新的征税体系，官员们声称该举措旨在解决全球贸易体系中长期存在的、使美国生产商处于不利地位的不公现象。特朗普最近还批评加拿大及其他国家一直在占美国的便宜。

在民主党总统拜登任内担任财长的耶伦说，她认为“对于加拿大和其他国家而言，重要的是不要顺从地接受这一点，而是采取报复措施。”

她在接受彭博电视台《华尔街一周》（Wall Street Week）节目采访时作出了上述表态。该采访涵盖了广泛议题，包括她在全球企业税协调方面所做的努力。

耶伦在任内曾大力提倡“友岸外包”（friendshoring），即深化与盟友及印度、越南等其他合作伙伴的贸易联系，推动供应链多元化，以减少对中国和其他地缘战略对手的依赖。

美国现任财长贝森特正致力于联合七国集团（G7）成员国及其他国家，构建一条独立于中国的战略矿产供应链，但其做法并未完全采纳耶伦提出的范围更广的友岸外包倡议。他还曾针对部分盟友发表批评言论，称加拿大试图在不成为美国一州的情况下，享受作为美国一州所能带来的种种益处。

自去年初以来，特朗普的关税政策进一步加剧通胀压力，同时也增加了财政部的收入。特朗普和贝森特主张，关税有助于推动国内制造业的复兴。但耶伦认为，这些政策从根本上违背了美国的利益。

她说：“关税让我们蒙受了巨大损失，尤其是在负担能力成为美国人首要关切的当下。人们觉得难以维持生计。而关税只会让情况雪上加霜。”