美国总统特朗普周二将法国爆发的大规模学生抗议活动归咎于伊斯兰教和移民问题，在面临国内艰难的中期选举之际，继续推行其全球右翼叙事。

特朗普星期二（10月6日）在自家社媒平台Truth Social发文称：“法国正在发生的事情，纯粹就是失去控制的大规模移民造成的。这根本与学校无关，这是伊斯兰教想要占领一个曾经伟大的国家！”

自9月下旬以来，法国学生封锁了全国数百所高中的校门，要求改善教育条件。这些抗议活动随后演变为与安全部队的零星冲突。

周二，全法共有25万名示威者走上街头。

特朗普未就其说法作进一步阐述，也未提供任何证据。在法国，目前尚未发现学生运动与任何宗教或身份认同主张之间存在联系。

随着伊朗局势和生活费上升问题可能导致共和党失去国会控制权，特朗普在中期选举前加大了在移民和跨性别群体等核心议题上的言辞攻势。

与此同时，自特朗普首个总统任期以来，欧洲一直是他抨击的目标。而他的第二届政府更是极力渲染大西洋彼岸西方文化“衰落”的论调。

法国将特朗普的言论与伊朗的反应相提并论。此前，伊朗曾因巴黎针对校园抗议活动采取的所谓“暴力应对”措施而召见过法国驻伊特使。

法国外长巴罗周二在国会告诉议员：“你们会听到伊朗方面的说法，或许还有来自某些以色列人或美国人的说法。”

巴罗指出，法国各驻外使领馆正努力阐明法方的立场，“好让我们拥有属于自己的叙事话语权，而不是任由他人拿捏摆布。”