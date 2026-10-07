美国副总统万斯说，伊朗必须对铀浓缩能力进行“实质性”削减，以满足美国的要求并结束两国之间已持续七个月的战争。

万斯星期一（10月5日）在结束阿拉斯加州竞选行程后接受路透社独家采访时强调，任何协议都必须要求伊朗削减其核浓缩能力，而不仅仅是提供未来减少核活动的保证。

万斯质问：“如果不想要核武器，那为什么需要丰度达60%的浓缩燃料？如果想表明不制造核武器的决心，那就不要生产高浓缩燃料。这是一个非常基本的门槛问题。我认为，如果他们想表明不制造核武器的决心，就必须在核浓缩能力方面采取实质性行动。”

近几周来，伊朗和美国交换了旨在结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的提案。但特朗普拒绝了德黑兰提出的最新方案，并警告称，美国中期选举后军事行动可能会升级。

对此，万斯说美国仍持开放态度达成协议，但要求伊朗在核问题上作出实质性让步。“我们不会用空话来换取行动。”

万斯还指出，使局势复杂化的是，美国并不确定德黑兰方面究竟由谁掌权。

他透露，美国正在与伊朗总统佩泽希齐扬以及外长阿拉格齐进行沟通。但他指出，鉴于战争初期美以联合打击行动导致伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡，目前尚不清楚这两人在伊朗权力结构中究竟掌握多大实权。“我们注意到，伊朗的决策机制并不完全透明。”

特朗普周二也宣称，他面临的“最大难题”在于没人知道究竟是谁在掌管伊朗。