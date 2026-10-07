联合国第31届气候变化大会（COP31）筹备会议发布声明称，各国必须刻不容缓地加大承诺力度，将气温升幅控制在1.5摄氏度以内，以限制极端天气带来的影响。

这场在斐济和图瓦卢举行的部长级会议于星期二（10月6日）发声明指出，必须进行“深度、快速且持续的减排”，以最大限度地减少气温升幅超标的程度和持续时间。

声明指：“随着全球气温上升逼近 1.5摄氏度，且我们正面临强烈的厄尔尼诺现象，我们重申：气温每升高哪怕一点点，都会加剧气候变化的影响，并增加气候脆弱群体遭受不可逆转的损失与损害的风险。”

一些太平洋岛国正面临气候变化导致海平面上升带来的生存威胁。美国国家航空航天局（NASA）的研究人员指出，在截至2023年的30年间，图瓦卢周边海平面上升了约15厘米（6英寸），速度是全球平均水平的两倍。

联合国环境署最新评估显示，按现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就突破《巴黎协定》1.5摄氏度的理想目标。到2100年，全球升温中值将达到2.6摄氏度，最低也有1.9摄氏度。