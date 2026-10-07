美国总统特朗普星期一（10月5日）在内布拉斯加州的一场竞选集会上发表争议言论，声称伊朗可能会“摧毁”洛杉矶或圣地亚哥等美国主要城市，并指这是为维护安全所付出的“微小代价”。

此番言论迅速引发加州民主党领袖、地方官员及部分共和党人的强烈谴责。

在内布拉斯加州农业地带举行的政治集会上，特朗普在谈及因中东战事导致国内燃油与化肥等物价上涨时，试图说服民众接受短期经济牺牲。

他说：“为了维护世界和国家安全，这是付出的微小代价。他们可能会摧毁一座城市。让他们摧毁洛杉矶吧，让他们摧毁圣地亚哥吧。”

面对批评浪潮，白宫通讯联络办公室主任张振熙（Steven Cheung）回应称媒体反应过度，澄清特朗普的真实用意是强调“若不遏制核伊朗，美国城市将面临威胁”。

加州州长纽森谴责特朗普“精神失常且十分危险”，指责特朗普一方面派军进驻加州，另一方面却口出狂言暗示外国敌人摧毁本国城市。纽森已指示加州威胁评估中心对相关安全风险进行严密监控。

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）说，此类言论可能危害城市安全。圣地亚哥市长格洛里亚（Todd Gloria）强调，圣地亚哥绝不是什么微不足道的代价。

共和党内部也迅速与特朗普划清界限。加州共和党国会参选人德斯蒙德（Jim Desmond）明确表达反对，强调“没有任何美国城市是可有可无的”。独立派众议员基利（Kevin Kiley）直言，特朗普此番言论“毫无帮助”。

路透社报道指，随着美国中期选举提前投票在加州正式启动，双方的表态带有鲜明的选举拉票意图。加州作为深蓝大本营，一直是特朗普频繁抨击的对象。此次争议言论不仅加剧了加州与联邦政府之间的对立，也让正在紧绷角逐中的加州国会选区选情增添了更多不确定因素。