美国国会研究服务部星期一（10月5日）发布报告指，自2月28日美国和以色列对伊朗发起军事打击以来，共有81架美军飞机受损或被毁。

据新华社消息，报告指上述战损飞机包括12架F-15E战斗机、两架A-10“雷电”攻击机、七架KC-135加油机、一架E-3“哨兵”预警机、一架MQ-4C大型无人侦察机和45架MQ-9“死神”无人机。

报告称，相关数据来自新闻报道、美国战争部、美国中央司令部以及美国战争部监察长。美国国会正考虑是否批准修理或更换受损飞机的资金请求，并将根据损失评估战场环境和敌军火力的威胁程度，以及是否需要调整美军装备、战术或基地部署态势等。

美国战争部监督机构9月14日公布的报告显示，伊朗战事导致美国在中东地区的军事基地和外交机构遭受重大损失，至少数百座建筑物和其他设施遭破坏，50多架美军飞机受损或被毁。

这是五角大楼首次就美伊战事期间美方装备和设施损失情况进行正式通报，涵盖2月28日美国和以色列对伊朗发起大规模军事行动至6月30日期间美国遭受的损失。

另据美国国会预算办公室估算，截至8月1日，美国战争部在五个月内为伊朗战事支出约380亿美元（约486亿新元）。