美国田纳西州女死囚派克（Christa Pike）上周两度被注射致命药物后仍存活，但生命垂危。律师周二发表声明称，派克现已恢复意识并能够开口说话。

派克的律师团队星期二（10月6日）在声明中指出，虽然上周三（9月30日）在中止执行死刑的过程中，由于静脉注射针头的插入导致双臂严重受伤，但在接受医疗护理期间，现年50岁的派克仍被“戴着手铐和脚镣”锁在病床上。

律师声明说：“在极度不利的情况下，派克已恢复意识并能说话，目前仍在接受重症医疗护理……她的预后情况尚不明确，但我们预计她至少需要一段漫长的恢复期。”

声明还提到，针对派克案件的法庭听证会定于美国时间星期三（7日）在戴维森县法院举行。

据一名发言人透露，此次听证会与律师申请法庭令有关，他们请求保留执行死刑失败的相关证据。律师团队认为，这些证据将证明田纳西州矫正署对派克施加了残忍且不寻常的惩罚，侵犯了她的宪法权利。

预计派克不会出席此次听证会。

派克因在1995年、年仅18岁时和男友殴打并谋杀一名19岁女子，一级谋杀罪名成立，被判处死刑。