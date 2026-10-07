美国商务部周二发布的数据显示，受进口显著增加影响，美国8月商品和服务贸易逆差环比增长13.7%，升至1056亿美元。

综合新华社与中新社报道，美国商务部星期二（10月6日）发布的数据显示，美国8月商品与服务出口额为3152亿美元（约4032亿新元），环比增长1.4%；进口额环比增长4.3%至4208亿美元。

数据还显示，美国8月商品出口和进口分别增加44亿美元和172亿美元。其中，工业原材料和资本货物出口分别增加63亿美元和13亿美元，消费品出口则下降22亿美元。工业原材料和资本货物进口分别增加91亿美元和62亿美元，资本货物1464亿美元的进口额为有记录以来最高水平。

未经季节性调整的数据显示，主要贸易伙伴中，8月美国对墨西哥、越南和马来西亚商品和服务贸易逆差分别为270亿美元、250亿美元和55亿美元。

美国媒体分析认为，8月美国贸易逆差大幅增加主要由人工智能（AI）领域商品进口额增加拉动，包括半导体、电脑配件等。此外，美国原油和非货币性黄金进口额当月也出现大幅增长。

按照国内生产总值（GDP）计算方法，进口额会从GDP中扣除，因此进口增长不利于GDP增长。

专家认为，8月逆差扩大对于美国第三季度经济数据不是好消息，但当前进口增加由AI领域商品拉动，显示美国“内需强劲，而非经济疲软”。