在一名美国海军陆战队队员涉嫌杀害一名日本女性后，驻冲绳美军于周三被禁止饮酒48小时，并将面临为期30天的宵禁。

冲绳地区协调官兼第三海军陆战队远征军司令沃森（Benjamin T. Watson）宣布，自星期三（10月7日）起“全面禁止在基地内外饮酒”。

他还宣布，从周五（9日）开始实施为期30天的“反省期”，在此期间将实施宵禁令，所有人员的外出休假许可将于午夜终止。

美军普天间基地海军陆战队上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard，20岁）涉嫌于上周六（3日）在冲绳县首府那霸市一家酒店内杀害39岁的当地居民屋宜杏奈，并夺走对方的钱包和背包。日本警方说，巴拉德否认所有指控。

路透社报道指，这起案件是多年来一系列类似事件中的最新一起，这些事件加剧人们对美军在冲绳大规模驻扎的不安情绪。美国官员警告称，此类事件可能会损害对东亚安全至关重要的双边关系。

沃森在周二发布相关指令的声明中指出：“我们与周边邻国的每一次互动，要么建立、要么削弱对我们团队至关重要的信任。一旦这种信任受损，就会影响我们联盟的稳固性及本地区的安全。”

沃森补充道，驻冲绳美军的所有军事行动将暂停48小时，期间部队将接受关于标准与纪律的培训。

冲绳是远东军事要塞，面积虽仅占日本国土的0.6%，却有日本境内70%的美军基地。目前驻日美军约5万4000人。有报道引述冲绳警方数据说，过去五年，驻日美军在当地的犯罪率呈上升趋势，去年相关案件达101起，是2003年以来首次突破100起。