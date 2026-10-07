国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃周三警告，全球人工智能（AI）热潮正迅速成为各国经济增长的关键驱动力，但也因可能导致部分国家落后而加剧全球不平等。

格奥尔基耶娃星期三（10月7日）还对负债累累的发达国家缺乏果断行动表示遗憾，并呼吁采取非常艰难的政策措施，以恢复公共财政的健康状况。

在下周于新加坡举行的IMF年会前夕，格奥尔基耶娃在一次演讲中说，AI领域的投资占国内生产总值（GDP）的比重，很可能会超过当年对铁路、电网或电信网络投入的资金规模。

法新社报道指，AI相关贸易的增长主要集中在美国、中国和印度，这些国家的企业在数据中心和其他基础设施上投入巨资，同时也有其他国家从晶片和机器人制造中获益。

格奥尔基耶娃说：“无论你是喜爱、憎恶还是惧怕AI，它都已经到来，并迅速成为决定各国在全球经济中相对命运的关键驱动力。”

她警告称：“然而，尽管AI推动了当今相关经济体的发展，却在很大程度上将其他大多数国家甩在身后，从而加剧了全球经济不平等的风险。”

她强调，要成功驾驭AI的变革力量，必须确保惠及所有人，正因如此，在全球范围内普及AI应用至关重要。