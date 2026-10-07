（巴尔的摩综合电）美国总统特朗普宣布，马里兰州将兴建一座造船厂，为美国海军生产核潜艇关键部件和鱼雷等。

特朗普星期二（10月6日）到马里兰州的斯帕罗斯角（Sparrows Point）制造业基地宣布这项计划。他说：“就在这里，我们将打造下一世代的美国潜艇。”

造船厂名为“兵工厂2号”（Arsenal-2），由原本专精于无人机和自动化系统的美国国防科技公司Anduril投资37亿美元（约47亿新元）设立。公司已获得美国海军一笔29亿美元的合同，打造最新世代的弗吉尼亚级核潜艇部件。马里兰州和巴尔的摩县政府也承诺投资相当于Anduril投资额的13%，即4亿8100万元。

特朗普演讲时也说：“美国纳税人将分得新船厂的40%股权。”但他并未透露具体的股权结构。

据Anduril文告，新厂预计2030年投产，可为马里兰州创造3100个直接就业岗位，并间接支持逾1万1000份新工作。美国五角大楼文告称，这座造船厂预计将是美国同类设施中规模最大的一座。

Anduril早前已在加利福尼亚州投资10亿美元兴建一个“兵工厂1号”设施，生产弗吉尼亚级核潜艇部件。一旦马里兰州的新厂落成，公司将进一步生产更大型的核潜艇组件和船体。

美国目前有四座军事船厂，包括弗吉尼亚州的诺福克海军船厂和缅因州的朴茨茅斯海军船厂，不过它们主要负责现有船舰的养护和维修。