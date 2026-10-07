（华盛顿综合电）距离美国中期选举还有四周，民主党夺取参议院控制权的路径持续拓宽，就连传统的深红州堪萨斯，如今也成了胜负难料的战场州。

无党派选举分析机构库克政治报告星期二（10月6日）把三个参议院议席的选情，往有利于民主党候选人的方向调整。其中，堪萨斯州从倾向共和党，调整为势均力敌。

堪萨斯已有94年未选出民主党籍参议员，但此次民主党派出实力强劲的大型教会牧师汉密尔顿（Adam Hamilton），再加上总统特朗普的关税政策和伊朗战争引发的经济焦虑，都使这个农业州的选情充满悬念。

《纽约时报》与锡耶纳学院的民调显示，汉密尔顿与现任共和党参议员马歇尔（Roger Marshall）在可能投票的选民中支持率不相上下。

随着油价与生活费飙涨，特朗普正广泛拖累共和党选情。库克政治报告指出：“眼下，问题已不在于民主党能否增加议席，而是能赢得多少议席。”

这个机构预计，民主党将在参议院净增两至六个议席，而他们只须净增四席就能重新控制参议院。

特朗普的基本盘中已有部分人准备倒戈转投民主党。《纽时》与锡耶纳的民调显示，在阿拉斯加、艾奥瓦、堪萨斯、俄亥俄与得克萨斯五个关键州，有9%至16%可能投票的共和党选民说，他们较青睐民主党候选人。

根据美国有线电视新闻网（CNN）对多项民调的分析，在四场关键参议院竞选中，民主党候选人都以两位数的优势领先共和党对手。

民主党候选人有望获得多达四分之一不认同特朗普“让美国再次伟大”（MAGA）运动的共和党选民支持。但CNN也指出，在过去几届总统选举中，民调都低估了共和党支持率。

特朗普正加紧走访各州，为共和党候选人拉票。他星期三（7日）到得克萨斯出席竞选集会，但竞选连任的共和党籍州长阿博特却以已有其他活动安排为由，缺席这场集会。

得州已有30多年未出现民主党籍州长，但阿博特正面临民主党候选人希诺霍萨（Gina Hinojosa）的强劲挑战。共和党参议院候选人帕克斯顿（Ken Paxton）也落后于民主党对手。

有报道称，帕克斯顿曾抱怨特朗普拖累自己的选情。但帕克斯顿的顾问称，有关报道纯属子虚乌有。

特朗普星期二则在社交媒体发文称，他在传统红州举行的竞选集会正“再次拯救共和党”。

另一方面，白宫星期二澄清，特朗普不会归还已用于投放电视政治广告的纳税人款。特朗普也改口称：“这些广告很棒，是在为国家宣传，许多前任总统也这么做，所以我们会再决定。”

特朗普最近因用公款在电视上打广告宣传政策而引发争议。他星期一说，广告费用将由他本人和旗下超级政治行动委员会（super PAC）MAGA Inc支付。

路透社和益普索民调显示，多达86%的美国人认为，用公款为这类广告买单并不恰当。