（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）警告，粮食和能源价格飙升可能会变得更加频繁，此类危机将导致通货膨胀预期更长时间保持高位，加剧贫困，并威胁经济稳定。

许多大宗商品的价格已连续多年居高不下。这最初是由冠病疫情期间的供应链瓶颈引发的，随后又受到俄乌冲突和伊朗战事的影响。

IMF星期二（10月6日）在一篇博文中指出：“我们发现，在典型的价格上涨周期开始后，相对于其他商品，生活必需品的价格会持续攀升一年以上，并保持在高位。因此，人们不仅面对粮食和能源成本暂时激增，还面临越来越买不起生活必需品的问题。”

IMF也在同日发布研究报告，重点探讨过去五年生活费危机所带来的经验教训。IMF最新模型显示，2021年至2024年全球极端贫困人口较先前预估多出2300万人。

领导这项研究的IMF经济师美吉说：“生活费危机破坏物价稳定，降低生活水平，并加剧社会不平等。”

全球各国央行已开始加息以应对通胀。利率上调虽有助于抑制物价上涨，但也往往会拖累经济活动，难以承受经济放缓的发展中国家因此陷入左右为难。

通胀负担对工薪阶层家庭的冲击较大‌，因为粮食、能源等必需品在他们每月总支出中占据较大比重。为此，通胀会加剧贫困和收入不平等问题。

IMF分析过去30年各国为缓解生活费危机而采取的应对措施，最终评定定向现金转移（targeted transfers）为最佳方案，既能精准援助最弱势群体，又不会干扰物价信号。

其他措施如价格管控或降低消费税虽能压低物价，但实施起来所需经费比定向转移高出三至六倍。

发展中国家常以补贴生产商来抑制物价，但补贴成本高达定向转移的22倍，而且生产商制造的商品未必全供国内销售。若是将获得补贴而成本较低的商品销往国外，那等于让国内纳税人补贴国外消费者。

前世界银行经济师德瓦拉詹指出，多重因素包括高油价、高债务、借贷成本上涨以及今年超级厄尔尼诺现象的叠加，令发展中国家陷入严重危机。

他说，一些国家如埃及和印度尼西亚已开始从普惠性补贴转向定向的现金转移。他呼吁各国未雨绸缪，在危机全面爆发前推行改革措施，以免为时已晚。