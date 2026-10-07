乌克兰当局星期三（10月7日）说，俄罗斯当天对乌克兰多地发动袭击，至少造成19人死亡，其中北部一栋公寓楼遭导弹击中后有九人丧命。

法新社报道，在切尔尼戈夫州普里卢基（Pryluky），一栋五层住宅楼被摧毁。紧急救援人员正在废墟中搜寻幸存者。

地区州长乔斯告诉国家电视台，死亡人数已升至13人，其中有四名儿童，另有50人受伤。

乌克兰总统泽连斯基说：“俄罗斯人想要以一种令人痛苦、带有示威意味的方式发动袭击。”他称这是近五年来冲突中“最卑劣的袭击之一”。

他说，乌克兰中部第聂伯罗和克列缅丘格的高层建筑遭导弹击中，造成两人死亡；另有两人在亚历山德里亚丧命。

首都基辅也有两人在袭击中死亡。

随着冬季临近，基辅近几周遭到的袭击明显增加，防空警报几乎持续不断响起。

夜间警报响起后，不少居民带着旅行袋、睡垫和毛毯前往地铁站避难。

在银行工作的雷巴尔琴科裹着深色连帽衫，坐在地铁站台上，身边堆着行李。她告诉法新社：“我们拿了东西就来这里了，我们就住在附近。”

“整个基辅都处于恐惧之中。我们今天被困在工作地点，所有人——群聊里的同事、我们的老板——都一直发消息提醒大家小心。”

乌克兰空军说，俄罗斯夜间向第聂伯罗彼得罗夫斯克、基辅、哈尔科夫和波尔塔瓦等多个地区，发射至少50枚导弹和130架无人机。

泽连斯基说，虽然部分来袭目标被击落，但弹道导弹仍是“最大的挑战”，乌克兰迫切需要新的防空系统来加强防御。

基辅市长克利奇科上星期曾警告，基辅如今必须进入战时状态，因为敌方正通过袭击桥梁和能源基础设施“撕裂基辅”。