沙特阿拉伯已就上周发生在一架迪拜航空（flydubai）客机上的驾驶舱持刀事件展开航空事故调查。三名知情人士说，专家正在调查这起事件对航空安全可能产生的影响，同时阿联酋方面也在进行另一项独立的刑事调查。

路透社报道，知情人士说，沙特已经通知国外相关航空机构，将根据国际规则对FZ1073航班展开安全调查。事发时，航班正在沙特领空内飞行，副驾驶用斧头袭击了机长。

阿联酋方面已经针对这起事件展开另一项刑事调查，其总检察长称这是一起“恐怖袭击”。

以色列方面表示愿意参与由沙特主导的航空安全调查，但截至目前尚未获邀参加。以色列航空事故调查机构负责人告诉路透社，机上172人中几乎全部是以色列公民。

以色列飞机事故调查局局长瓦克宁说：“我们仍在等待沙特方面的通知，邀请我们参与调查。”

沙特与以色列目前没有外交关系。不过，专家说，这套已有数十年历史、旨在防止航空事故的国际合作机制被认为大幅降低了发生航空事故的概率，其合作机制可以跨越政治分歧。