美国总统特朗普星期三（10月7日）说，自己理应获得诺贝尔和平奖，但同时称自己获奖的希望渺茫。目前，特朗普正对伊朗发动军事打击，且尚未促成俄乌停火。

挪威诺贝尔委员会将于本星期五（9日）公布2026年和平奖得主。特朗普在谈及该奖项时说：“我不知道他们会做出什么决定。他们似乎一贯不会把奖颁给我这样的人。”

自去年重返白宫以来，特朗普已多次宣称自己配得上这项举世瞩目的荣誉。

他星期三在白宫椭圆形办公室对记者说：“也到时候了。不过，上次能以间接方式获奖我也感到非常荣幸。当时的得主说，历史上没人比特朗普总统更应得此殊荣。”

今年1月，委内瑞拉反对派领袖马查多为争取美国支持，将获得的2025年诺贝尔和平奖奖章转赠特朗普。

特朗普强调，自去年1月上任以来，他已介入调解八起国际冲突，因此应当获奖。柬埔寨、以色列及巴基斯坦领导人均宣称已提名特朗普，但相关说法无法得到官方证实。

此外，部分冲突方质疑特朗普的外交斡旋成效，而刚果（金）及柬泰边境等地的局势也再度恶化。

在俄乌局势上，特朗普曾承诺在第二个任期首日即结束战争，但至今仍未取得突破。而在中东，美以对伊朗的空袭引发了持续七个月的局势动荡，不仅颠覆了全球能源供给，也在今年11月美国中期选举前推高了国内汽油价格。

据悉，今年获奖的热门人选包括教宗良十四世、国际刑事法院（ICC）以及联合国巴勒斯坦领土问题特别报告员等。