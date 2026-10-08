国际能源署（IEA）周三发表声明说，IEA成员国政府同意加快落实今年3月宣布的石油储备释放计划。若此前承诺但尚未释放的储备全部投放市场，预计还可再释放约1亿桶石油。

声明指出，针对当前全球柴油市场供应紧张的情况，成员国同意在条件允许的情况下优先投放柴油储备。

据IEA统计，截至目前，成员国已依照今年3月达成的集体行动计划累计释放约3.25亿桶石油，部分国家释放规模已超过此前承诺。目前IEA成员国仍持有约11亿桶公共应急石油储备，其中包含超过2亿桶柴油。如有需要，可进一步动用这些储备以稳定市场供应。

今年3月11日，IEA宣布32个成员国同意释放4亿桶战略石油储备，以应对因中东局势升级导致全球石油供应紧张的局面。IEA说，将继续与各成员国协调跟进落实情况，并将在下周举行的理事会会议上再次研判能源市场形势。

针对外界关注，分析人士及部分政府澄清，这1亿桶并非全新的干预规模，而是3月承诺额度的加速投放。

德国经济部说，德国将参与落实3月已确定的分配份额，但未承诺额外增加数量。欧洲委员会发言人也证实，欧盟成员国一致认为任何释出行动均须限制在3月核准的既定总量之内。

在IEA发表声明前，七国集团（G7）已于上周五同意立即释放1亿桶原油及柴油。

与此同时，为缓解本国燃料价格压力，法国总理勒科尔尼周三宣布，法国将向国内分销商投放1000万桶柴油储备。这批柴油是在近期价格大涨前购入，将按成本价供应，预计可使加油站零售油价每升直接下调12至18欧分。

尽管IEA与多国相继推出释储举措，市场对总体供给安全的担忧依然存在。沙特阿美（Saudi Aramco）首席执行官纳瑟尔警告，全球石油库存已处于令人担忧的低位，且绝大部分储备属于保障基础设施运转的最低留存，实际可动用的“可用库存”占比不足10%。