沙特阿拉伯与也门胡塞武装的冲突持续升级。沙特民航总局星期三（10月7日）发表声明说，沙特两座机场日前遭到胡塞武装袭击，共造成三人死亡，另有36人受伤。

声明说，位于沙特西南部的艾卜哈国际机场（Abha）遭袭造成两名女子死亡，分别来自摩洛哥和阿尔及利亚，另造成28人受伤。位于首都利雅得的哈立德国王国际机场（King Khalid）遭袭造成一名苏丹人死亡，另有八人受伤。

声明还说，两起袭击还造成财产损失。沙特民航总局正协调相关部门评估损失、检查设施安全，并采取必要措施，保障旅客及民航运行安全。

沙特主导的联军星期三晚说，对胡塞武装发动大规模军事行动，摧毁了82处军事目标。

联军发言人马利基说，行动是回应胡塞武装袭击沙特境内平民和民用设施。他说，相关行为“必将受到惩罚”。

马利基在声明中指出，联军发动了一次全面军事行动，摧毁胡塞武装位于也门萨达、荷台达、焦夫和马里卜四省的82处军事目标。打击目标包括胡塞武装弹道导弹所在地、指挥控制中心、通信系统以及人员集结点等。

胡塞武装军事发言人萨雷亚则称，过去24小时内，沙特对也门六个省份发动了156次空袭和导弹袭击。

声明称，最新袭击使本轮局势升级以来沙特实施的空袭和导弹袭击总数达到1798次。

胡塞武装领导人胡塞星期三呼吁土耳其和巴基斯坦不要与沙特一道卷入也门冲突。他在电视台发表讲话说，与沙特的谈判已经陷入僵局，“无论是谈判还是其他努力都没有奏效”。