美国星期三（10月7日）联合多国及欧盟发表贸易声明，呼吁采取行动消除结构性工业产能过剩，并抵制鼓励过度生产的“非市场”行为，以应对非市场经济体带来的市场扭曲。

这份由市场导向经济体达成的联合声明，是高级官员在经济合作与发展组织（OECD）贸易委员会会议期间签署的。上周在美国威斯康星州密尔沃基举行的二十国集团（G20）贸易部长会议上，各方曾因产能过剩议题未能达成共识。

本次声明的签署方包括美国、阿根廷、澳大利亚、加拿大、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、墨西哥、土耳其、英国、欧盟以及受邀参加的波兰。

值得注意的是，G20成员国中的中国、巴西、印度尼西亚、俄罗斯、沙特阿拉伯和南非并未签署该声明。

签署国在声明中指出，结构性产能过剩和过度生产会导致价格与生产模式扭曲、抑制以市场为导向的投资与出口，并阻碍公平竞争。各方将率先针对汽车、电动汽车、电池、晶片以及太阳能电池板等重点行业展开行动。

声明指，若不采取措施消除这些扭曲市场的行为，“越来越多国家将不得不采取行动，以保护本国的产业、工人与经济。”

美国贸易代表格里尔长期指责中国受国家补贴驱动的结构性产能过剩引发出口洪流，给全球各地的本土产业带来巨大压力。中国则一再否认其产业政策导致产能过剩，并指责西方国家借此为保护主义措施寻找借口。

格里尔星期三说，受到贸易赤字激增或出口压力冲击的国家决定采取联合行动并不令人意外。他补充说：“全球贸易体系已严重失衡，特朗普总统正与志同道合的伙伴一同加以纠正。”