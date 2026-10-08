欧洲多国近期爆发大规模学生抗议示威，抗议浪潮从法国迅速蔓延至比利时、希腊、意大利和德国等国。

学生、家长及教师工会纷纷走向街头，就教育经费缩减、课堂条件恶化以及高昂学费表达强烈不满，公共支出紧缩导致的社会矛盾正集中爆发。

据美国新闻网站Axios报道，在比利时列日（Liège），警方与示威学生发生激烈冲突，10月初以来已有至少139人被捕。这一局势与邻国法国交相呼应。

法国的抗议于9月中旬由巴黎高中生发起，随后演变成全国性运动。法国警方至今已逮捕超过6500人，绝大多数为未成年人。

这场教育动荡并非孤立事件。在希腊，学生组织发动全国性罢课与示威；意大利都灵和罗马的高中生打出“像法国那样行动”的口号占领校园；德国和奥地利两国学生与工会也因不满大学预算削减和师资短缺，陆续发起集会游行。

分析指出，欧洲各国的教育积怨由来已久。教室拥挤、师资匮乏以及高昂的教育与住宿成本早已引发大众不满。

随着多国政府面临控制财政赤字的巨大压力，加上借贷成本上升加重债务负担，政府不得不削减公共开支。欧盟委员会预测，法国和比利时今年的财政赤字均已超过国内生产总值（GDP）的5%，奥地利也超过4%。

虽然这轮抗议并非由单一组织协调，但财政紧缩引发的共同困境，正促使欧洲年轻一代加速联合动员。如何平衡财政赤字与公共教育投入，已成为困扰多国政府的棘手难题。