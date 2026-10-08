一名涉嫌试图将一架飞往以色列的波音737 MAX客机撞毁的副机师，引发外界对飞行员蓄意制造空难风险的关注。

9月30日，迪拜航空FZ1073航班从迪拜飞往以色列特拉维夫途中，副驾机师涉嫌在驾驶舱内刺伤机长，导致飞机在30秒内骤降约4200米。初步调查显示，刺伤机长、企图让飞机坠机的阿曼籍副机师受到伊斯兰极端主义思想的洗脑，但目前尚未确定他是否受人指使。

《华尔街日报》报道指，随着商业飞行变得越来越安全，因涉嫌蓄意坠机而造成的死亡人数显得格外瞩目。

事故数据分析显示，自2005年以来，全球至少有800人死于被美国政府官员怀疑或已被确认是由飞行员蓄意制造的空难。

航空安全与安保专家认为，如果针对潜在危险飞行员的筛查存在漏洞，培训和现代客机技术所能发挥的作用仍然有限。

航空安全顾问、前飞行员工会官员柯克斯（John Cox）说：“飞机只会照指令行事。”

据知情人士透露，波音内部已将蓄意坠机视为商业航空面临的主要致命威胁之一，工程师在设计下一代机型时已开始研究如何应对相关风险。

目前，美国联邦航空管理局（FAA）等机构正推动心理健康评估机制改革，希望减少心理健康问题的污名，并鼓励飞行员主动接受治疗，避免因担心失去执照而隐瞒病情。不过，如何在保障乘客安全、保护飞行员隐私以及避免职业歧视之间取得平衡，仍是航空业关注的问题。