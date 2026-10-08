科技巨头面临人工智能（AI）聊天机器人给未成年人带来风险的严密审查之际，OpenAI公司称，青少年平均每天使用ChatGPT的时间不足15分钟，且连续使用超过三小时的比例不足2%。

随着AI平台迅速普及，社会各界对其影响青少年心理健康与发育安全的担忧日益加剧。OpenAI星期三（10月7日）发布首份关于青少年使用情况的报告，并公布了上述数据。

此前，对社交媒体危害年轻用户的研究已引发广泛关注。今年8月，Meta公司就其被指算法设计使儿童上瘾的诉讼达成和解，同意限制青少年对脸书和Instagram的使用，该诉讼涉及金额高达180亿美元（约230亿新元）。

今年6月，美国佛罗里达州提起诉讼，指控OpenAI在ChatGPT安全措施方面作出不实陈述。相关诉讼指称，ChatGPT曾向校园枪击案行凶者提供信息，并就自残行为提供指引，且导致年轻用户上瘾，对少年儿童造成伤害。

针对外界质疑，OpenAI强调其规范青少年使用的举措已见成效：在出现休息提醒的青少年对话中，近半数用户会在五分钟内选择暂停或结束对话。同时，使用青少年专用版本的用户发送了更多教育相关信息，并积极应用“学习模式”（Study Mode）和可视化学习工具。

OpenAI目前正在开发大学申请规划功能，以协助学生处理入学要求、截止日期及助学金申请，并计划推出电子记忆卡（Flashcards）与快捷测验生成等新功能。

今年8月，OpenAI推行的青少年版ChatGPT（ChatGPT for Teens）可根据系统识别自动开启，在限制敏感话题对话的同时赋予家长控制权。

但非营利组织“常识媒体”（Common Sense Media）星期三发布报告指出，该系统在涉及自杀、自残或饮食失调等话题时，经常延迟或未能向家长发出警报，且未能稳定提供危机干预热线或专业援助建议。

对此，OpenAI发言人回应称，测试未能准确反映防护机制，因账户绑定及警报激活需要时间，部分测试或在功能完全激活前就已进行。

“常识媒体”则反驳称，即使在绑定时间充足的测试账户中仍未收到及时警报，警报往往仅在账户积累了数周的敏感话题历史后才被触发。