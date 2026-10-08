美国战争部长赫格塞斯星期三登上林肯号航空母舰甲板，赞扬官兵在破纪录的长航部署中展现出韧性。此前，林肯号因部署期过长及连续发生多起水兵自杀未遂事件，一度引发舆论高度关注。

路透社报道指，林肯号航母打击群定星期四（10月8日）返回圣地亚哥基地。据美国海军证实，舰队在海上执行任务期间，共记录到八起水兵自杀未遂事件。五角大楼也指出，该舰连续超过260天未靠港休整，创下了美军航母部署的历史纪录。

赫格塞斯星期三在对舰上官兵发表讲话时，批评媒体试图将船员描绘成“功能失调”的象征，并宣读了总统特朗普对舰队战绩的褒奖信。他列举称，林肯号在美伊战争期间表现卓越，不仅击沉64艘伊朗军舰、摧毁21枚反舰巡航导弹，还执行了3693架次战斗任务，且全程保持“无人员伤亡、无飞机事故”的记录。

针对今年8月媒体曝光的士气低落及补给短缺问题，特朗普当时曾强硬回应称部署时间“远远不够长”。赫格塞斯星期三坦言，战时补给确实不易，并自嘲是多次签署延长部署指令的罪魁祸首。但他同时强调，水兵们完成了艰难使命，如今理应尽早与家人团聚。