美国联邦储备局最新公布的货币政策会议纪要显示，多数决策官员认为今年底前可能需要再加息一次，以应对持续存在的通胀上行风险。美国总统特朗普对此表达强烈不满，批评美联储理事会“希望看到国家陷入困境”，并再次呼吁降息。

美联储周三（10月7日）公布的9月会议纪要显示，尽管官员们在9月中旬的政策会议上已将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%至4%，但对于未来的利率走势与加息动因仍存在明显分歧。

多数与会官员认为，鉴于通胀短期内仍将维持在高位，在今年年底前再一次提高基准利率可能是合适的。

部分官员强调，加息有助于阻断由能源市场冲击以及人工智能（AI）热潮推动的行业性物价上涨，从而进一步化解通胀压力。但也有官员指出，当前的利率水平仅具有温和约束性，美联储须根据最新市场信息及时调整政策。此外，会议也对近期长期国债收益率攀升的潜在原因进行了深入探讨。

美联储的紧缩倾向引发了白宫的强烈反弹。随着美国30年期抵押贷款利率上周创下近三年新高，特朗普周三在接受媒体采访问及房贷利率问题时，对美联储的决策提出了严厉批评。

特朗普同时为美联储主席沃什辩护，但说其他美联储理事“希望看到这个国家表现糟糕”，认为美国利率应该更低。

美国财政部长贝森特则认为，目前高利率很大程度上受到油价上涨带来的暂时性冲击影响。他指出：“一旦我们渡过当前伊朗冲突的难关，能源市场供应将得到充分保障，届时通胀将向美联储的目标靠拢，抵押贷款利率和10年期国债收益率也随之回落。”