日本四大啤酒制造商涉嫌结成非法卡特尔串通抬高售价遭日本公平交易委员会展开强制调查。

共同社报道，执法人员星期三（10月7日）搜查四家公司的办公地点并扣押证据。鉴于啤酒行业占有巨大的市场份额且严重影响民生，监管部门说正在考虑对相关违法行为发起刑事检举。

报道指，涉案的四家巨头分别为朝日啤酒（Asahi）、麒麟啤酒（Kirin）、三得利（Suntory）和札幌啤酒（Sapporo），它们几乎垄断了日本国内市场份额。

消息人士透露，这四家公司数年来暗中操纵出货价格，私下协调涨价节点与具体调幅。据悉，相关营销高管常利用行业协会“啤酒酒造组合”定期开会的掩护，在会后私下会面达成提价默契，且部分通气内容已上报至管理层级别。

这是日本公平交易委员会首次对食品和饮料行业行使“犯则调查权限”。与一般的常规入内检查不同，执法人员此次是在获得法院许可状后，依法行使强制搜查和扣押权。

监管部门指出，企业间若通过价格卡特尔削弱市场竞争，不仅能为制造商谋取不正当利益，更会直接加重消费者的生活负担，性质极其恶劣。

四家公司均证实接受公取委调查，并说将全面配合。涉案行业团体“啤酒酒造组合”也被列为调查对象。

若串通控价行为属实，涉案公司除面临刑事追责外，还可能被行政勒令缴纳高达相关销售额10%的课征金，惩罚金额预计将十分庞大。