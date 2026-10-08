朝鲜最高领导人金正恩的胞妹金与正说，首尔必须展现“最大限度的尊重”才能修复两国关系。

法新社报道，金与正星期四（10月8日）说：“如果他们（首尔）真的想扭转朝韩关系，就应该在言行举止中顾及对手的感受，首先要表现出最大的尊重、关切和诚意。”

她也对于韩国提供的人道主义援助回应说，这是首尔试图摆脱她所谓的“自导自演闹剧”的举措，而这场闹剧未能达到预期效果。

金与正说：“人们不禁怀疑，他们是政治不成熟的人，还是天生的白痴，永远无法改造。”

韩国政府星期三（7日）公布的一份报告显示，首尔已获得联合国制裁豁免，将于下月向长期以来医疗基础设施落后的朝鲜运送医疗设备。

分析人士称，此举将使首尔能够向朝鲜提供救护车和医疗消毒设备等人道主义援助。

朝鲜长期因优先发展军事而忽视民众福祉而饱受诟病。联合国朝鲜人权状况特别报告员伊丽莎白·萨尔蒙（Elizabeth Salmon）今年指出，粮食短缺仍然是朝鲜面临的主要人道主义问题。

政府消息人士称，相关援助项目总价值约为93亿韩元（约889万新元）。

金与正此前曾嘲讽韩国总统李在明最新提出的对话倡议，称这是“所有人都应该观看的闹剧高潮”，并形容首尔要求朝鲜道歉的做法“相当可笑”。

朝鲜否认对上个月发生在非军事区（DMZ）的爆炸事件负责，这起爆炸事件造成三名士兵受伤。非军事区是布满地雷的缓冲区，自1953年朝韩停战以来一直将两国分隔开来。

首尔和联合国军司令部联合调查得出结论称，爆炸是由朝鲜埋设在韩国一侧的地雷造成的，韩国军方上周要求朝鲜正式道歉，指责平壤公然违反停战协定。与此同时，首尔文职领导层呼吁朝鲜重返对话。

与此同时，韩国统一部长郑东泳提议与平壤举行会谈，处理边境地区的问题。

金与正星期四说，朝鲜“不可动摇”的立场是，朝鲜“没有任何东西可以与韩国交换，也没有任何事情需要与韩国商议”，更没有必要与韩方面对面会谈。

她说，无论韩国采取的行动是出于“恶意还是善意”，都将被视为“对朝鲜的挑战和严重挑衅”，以及侵犯朝鲜主权的行为。

分析人士说，金与正的表态可被视为警告首尔在地雷问题上保持克制。平壤可能认为，持续与韩国接触会使更广泛的国际外交议程变得复杂。

来自朝鲜的研究员安灿一说：“平壤目前的优先事项不是改善两韩关系，而是与华盛顿达成更大协议的可能性，同时维持与俄罗斯日益密切的关系，因此韩国的介入被视为不受欢迎的干扰，甚至可能成为这一战略的障碍。”

他说：“这一警告也可以被解读为没有完全关闭两韩对话的大门。基本意思是告诉韩国，除非能提出实质的东西，否则不要干涉。”