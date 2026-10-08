（旧金山综合电）美国非营利组织的测评显示，OpenAI的“青少年版ChatGPT”在自杀、自残和饮食失调等高风险话题上，未能可靠提醒家长，也不一定引导用户求助，因此对青少年而言并不安全。

青少年版ChatGPT是OpenAI于8月为13至17岁青少年设定的默认使用模式。

专门为家长、学校和青少年提供媒体与科技产品公正评测的Common Sense Media旗下的青少年人工智能（AI）安全研究所星期三（10月7日）发表报告说，当青少年账户与聊天机器人就高风险话题展开长时间对话时，系统往往未能及时通知家长，有时完全没有通知，也没有建议用户联系危机热线或寻求专业帮助。

报告说，系统似乎只有在有关账户数周来反复谈及敏感话题后才会通知家长，而不是针对某一次令人警惕的对话即刻发出通知。研究所将青少年版ChatGPT评为“风险不可接受”，呼吁OpenAI暂停推广。

OpenAI回应指这份评估报告并不准确，因为测试可能在家长控制功能推出前就已结束；公司要求重新测试，并重申对青少年安全的承诺。

公司星期三也首次发布针对青少年使用ChatGPT的调查报告，称他们平均每天花不到15分钟，而连续三小时与聊天机器人互动的人少过2%。

报告也说，聊天过程中，当AI提醒青少休息片刻时，将近一半用户会听劝休息或在五分钟内结束对话，显示公司采取行动管控青少年用量的措施有效。