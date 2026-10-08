美国国务卿鲁比奥说，美国希望在欧洲拥有强大的盟友。

法新社报道，鲁比奥星期四（10月8日）启程前往葡萄牙，展开为期四天欧洲之行的最后一站。他在雅典机场告诉记者：“我们希望我们的盟友强大。他们越强大，我们整体就越强大……我们希望欧洲强大，我们希望在欧洲拥有强大的伙伴。”

他说：“北约成员国无论是在社会、经济还是军事层面越强大，北约就越强大。”

鲁比奥指出：“有许多国家已经加强努力。坦白说，德国就是其中之一，他们正在加大力度，履行自身责任，让自己变得更强大。”

他说：“我认为在很多地方都出现了积极的迹象。当然，也有一些国家进展缓慢，我知道它们面临着巨大的国内压力。但我认为这对所有国家都有好处。”

美国总统特朗普政府长期敦促北约成员国增加防务开支，并为自身安全承担更多责任。在去年6月于海牙举行的北约峰会上，成员国承诺到2035年每年将国内生产总值（GDP）的5%投入防务。

鲁比奥星期一（5日）深夜从冰岛开启欧洲之行，推动美国扩大在北极地区的影响力。他说，冰岛长期以来一直是监测秘密活动和威慑对手的重要前哨。此前，美国已就格陵兰岛问题达成协议。

他星期三（9日）在希腊就能源、防务和文化等议题展开会谈，并宣布双方达成信息共享联合协议，以打击贩毒和恐怖主义。

在与希腊官员会谈后，鲁比奥发表措辞强硬的演讲，展现美国的实力，并呼吁欧洲摆脱“长期沉睡”的状态。

他警告，西方文明如今正处于“十字路口”，面临国家实力与衰落之间的抉择。