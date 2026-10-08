伦敦一家投资银行的市场策略主管向投资者发出严厉警告称，人工智能（AI）交易可能很快就会结束，并可能引发自全球金融危机以来最严重的市场崩盘。

彭博社报道，今年以来，全球股市一路飙升至历史新高，部分原因是市场对AI基础设施支出激增抱有乐观情绪。不过，英国证券行Panmure Liberum策略师克莱门特（Joachim Klement）预测，AI交易最早将在明年瓦解，导致股市大幅下跌。

克莱门特在一次采访中说：“我坚信AI泡沫将在2027年或2028年破裂，也就是未来两年内。”

他也指出，超大规模数据中心的自由现金流已基本耗尽，而债务成本却在迅速上升，并且对这些公司而言已变得难以承受。

克莱门特对标普500指数2027年底目标位是5000点，这意味着较当前水平有36%的下跌空间。这是彭博追踪的其他七名策略师中最悲观的预期，他们平均预期潜在上涨空间为14%。克莱门特也预计欧洲斯托克600指数跌至430点，比当前水平低逾30%。

这与淡马锡国际首席投资官罗锡德（Rohit Sipahimalani）本周发出的警告类似，他指出AI交易逆转是全球市场面临的一大关键风险。

不过，克莱门特承认他的看跌预测可能为时尚早，而且他仍然是彭博追踪的策略师中对斯托克600指数看涨预期最高的，预计到2026年底该指数将上涨约10%。

他说：“我开始担心，人们现在就在为一些我认为可能要到六到九个月后才会发生的事情感到忧虑。”

他并没有建议客户现在就卖出相关股票，而是建议他们制定应急计划和时机工具，以帮助识别崩盘的开始。

他给出的首要建议是，一旦标普500指数跌破200日移动均线，就应该“全面采取防御策略”。在这种情况下，他建议买入超防御性板块，包括食品、烟草和制药类股票。