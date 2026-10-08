以色列外交部长萨尔说，英国驻耶路撒冷领事馆将停止运作，包括总领事在内的20名英国外交官将结束任期并离开以色列；英国则称领事馆将更名为“英国驻耶路撒冷使团”，继续以较小的规模运作。

法新社报道，萨尔星期四（10月8日）在社媒发文说，过去一周，以方与英国政府开展对话，旨在防止领事馆关闭导致双边关系进一步恶化，双方于星期三（7日）晚上达成谅解。领事馆建筑归英国政府所有，以方同意英方在建筑内设立工作组，但仅限七名外交官，活动范围“十分有限”。

萨尔说，双方同意继续开展政府间对话，各自提出关切议题。他也称，根据双方达成的谅解，英国不会因以色列上述行动而对以色列采取进一步措施。

萨尔说，他9月8日宣布的四项反制措施均已落实。除英国驻耶路撒冷领事馆关闭之外，其他措施包括将英国代表逐出“国际加沙支持中心”；停止英国在约旦河西岸训练巴勒斯坦民族权力机构安全部队的活动；禁止12名英国官员入境以色列。

英国外交部长米利班德同天说，英国不承认以色列有权关闭领事馆，而英国与以色列政府进行讨论后，英国在耶路撒冷拥有近200年历史的领事馆将更名为“英国驻耶路撒冷使团”，以独立运作的方式继续提供重要服务。

《以色列时报》称，据目击者描述，英国驻耶路撒冷领事馆工作人员当天拆除领事馆门牌，但英国国旗仍在建筑上方飘扬。

此前，由于以色列定居者在被占领的西岸地区对巴勒斯坦人实施暴力，伦敦牵头的西方国家对以色列实施制裁，以色列上个月下令关闭英国驻耶路撒冷领事馆，并发出30天最后通牒，而最后通牒于星期四到期。

英国宣布的制裁措施以及以色列下令关闭领事馆，标志着过去三年持续恶化的英以关系跌至新低。英国曾多次批评以色列在加沙战争中的行动，以及以色列定居者在西岸对巴勒斯坦人的袭击。