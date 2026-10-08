韩国外交部说，政府决定将韩国驻乌克兰大使朴基彰召回国，以回应因朝鲜战俘移交首尔而引发日益加剧的外交争端。

韩联社报道，韩国外交部星期四（10月8日）称，尽管召回驻乌大使，但期待两国之间的各种问题能得到圆满解决，为此政府将继续同乌方进行协商。

韩国外交部长官赵显星期二（6日）出席国会外交统一委员会的国政监查会时说，已收到乌克兰方面就此事作出的道歉，但认为乌方的道歉力度未达到韩方的预期，因此将采取强硬措施。

对于乌克兰总统泽连斯基单方面公开将朝鲜战俘送往韩国消息一事，韩国政府一直表示抗议。韩国总统李在明上个月在社交媒体发文对此表示遗憾，并要求基辅方面正式道歉，因为他担心泄露信息可能会危及战俘家属的安全。

不过，乌克兰总统办公室负责人反驳称，双方并未约定保密。青瓦台之后再次发表立场，反驳乌克兰的主张。

韩国外交部曾于9月28日召见乌克兰驻韩使馆临时代办维什金（Andrii Vieshkin），就此表达严重关切。

本周另有报道称，7月和8月期间，韩国向俄罗斯运送超过17万6000吨燃料，其中大部分为柴油，引发外界指责韩国正在帮助缓解俄罗斯的燃料短缺。