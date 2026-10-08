一名15岁少年被指在波兰一所学校持利器展开袭击，造成一人死亡，两人受伤。这是当地连续第二天发生的校园袭击事件。

路透社报道，当地警方星期四（10月8日）在社媒发文说，一名37岁女子伤重不治，她是一名学校管理员。警方已逮捕涉案少年。

少年当天早上7时左右（新加坡时间下午1时）闯入位于华沙东北部维什科夫县莱什奇多尔-诺维尼的一所学校，持利器展开袭击。

警方说，死者是第一个遇袭的人，校长听到尖叫声后，在一名老师的协助下试图制伏少年，两人后来都受了伤，目前没有生命危险。

内政部发言人说，袭击者是这所小学的毕业生，目前就读于一所职业学校，目前尚不清楚作案动机。少年当时携带三把刀。

波兰内政部长凯尔温斯基（Marcin Kierwinski）说，在波兰中北部谢尔普茨发生的另一起事件中，警方于星期三（7日）逮捕一名17岁少年，这名少年正计划发动袭击。警方在他的背包里发现了两把刀，他电子设备恢复的数据也显示，他曾在网上搜索如何策划这类暴力事件。

同天，波兰东北部奥斯特罗莱卡一所学校发生持刀袭击事件，造成10人受伤，包括19岁涉案少年，他后来被捕。