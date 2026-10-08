路透社／益普索最新民调显示，2024年支持民主党前副总统哈里斯的选民，今年11月投票的热情远高于支持总统特朗普的选民。这可能预示着共和党在即将到来的中期选举中将面临严峻挑战。

这项为期六天，并于星期一（10月5日）完成的民调显示，男性选民投票意愿和确定投票的程度都高于女性，而且男性选民的投票意愿似乎正向民主党倾斜。这可能表明在特朗普2024年胜选的关键选民群体中，共和党的支持率正在下降。

在2024年支持哈里斯的选民中，约48%的受访者对参加11月3日举行的中期选举“非常热衷”。相比之下，仅30%的特朗普选民表达同样的意愿。

这项结果进一步显示，民主党在选民投票热情方面占据优势，也表明推动特朗普在2024年赢得普选票的选民联盟可能出现裂痕。这个联盟当时获得男性选民的强力支持，同时也在拉美裔选民及其他在2024年大选中转向共和党的选民群体中扩大了支持。

这项民调也为民主党带来一系列令人鼓舞的迹象。随着特朗普的支持率下滑，以及选民越来越担忧生活费和伊朗战争，民主党被普遍认为有希望重新控制众议院，同时在争夺参议院控制权的竞争中仍具实力。

共和党策略师杰罗说，民调结果提高了共和党争取选民投票的紧迫性，但他预计随着共和党选民对极左民主党掌权的担忧加剧，双方的热情差距将会缩小。

杰罗说：“共和党必须提高选民的投票热情，因为选民投票率将决定这次中期选举的结果。”

虽然特朗普选民绝大多数计划投票支持共和党，哈里斯选民也同样倾向投票支持民主党，但特朗普的2024年支持者在投票选择上较不确定。13%的受访者不确定在国会选举中支持谁；哈里斯的支持者中只有7%的人持相同观点。

共和党支持率普遍下滑

这项在全国范围内进行的民意调查，通过网络访问了4506名成年人。调查显示，仅32%的美国人认可特朗普的表现，与路透社／益普索9月民调首次录得的历史低点持平。

自去年1月上任以来，特朗普在各主要人口群体中的支持率都出现下滑，包括西班牙裔、男性、农村和郊区选民、没有大学学历者以及福音派基督徒，部分群体的支持率更下跌超过10个百分点。

其中一个明显变化出现在男性选民中。根据皮尤研究中心的分析，特朗普在三次总统选举中都赢得男性选民支持，2024年更以12个百分点的优势领先。

不过，在路透社／益普索最新民调中，男性选民以43%对39%的比例选择民主党，而非共和党。

共和党面临的这些不利信号反映出，在伊朗战争后汽油和柴油价格飙升的情况下，选民对高昂的生活费日益担忧。尽管朗普在竞选期间曾承诺不会发动新的冲突并降低消费者成本，但他在2月发动对伊朗的攻击。

民调也发现，生活费是美国人在决定下个月如何投票时最关心的问题。民主价值观位居第二，移民问题则排在第三。

然而，共和党在年长选民中仍占优势。年长选民是中期选举的关键群体，因为历来占整体选民的比例较高。50岁及以上选民目前仍以44%对42%倾向共和党，领先幅度为两个百分点，但已低于去年12月共和党八个百分点领先优势。

投票热情的差距仍令共和党面临压力。在所有表示对投票有热情的受访者中，62%希望通过投票表达对特朗普的反对，36%则支持特朗普。