加拿大诗人安·卡森（Anne Carson）获得诺贝尔文学奖，她曾是首名获得艾略特诗歌奖的女诗人。

诺贝尔委员会星期四（10月8日）宣布，76岁的安·卡森获得今年的诺贝尔文学奖，“以表彰她大胆而富有创造力的作品，这些作品在与古典传统的趣味对话中，为当代文学创造新的形式”。

据《联合早报》早前报道，安·卡森两次获得格里芬诗歌奖，代表作包括《红的自传》《丈夫之美》《夜》《红色档案》和《浮》。

她除了写诗，也是翻译和研究古希腊文学的学者，首部作品《爱欲，甜蜜的痛苦》是研究古希腊女诗人莎芙（Sappho）的博士论文。

译林出版社出版的《安妮·卡森诗选》，收录两本诗集——《红的自传》与《丈夫之美》，都是安·卡森于千禧年前后发表的长篇诗作。（档案照片）

美国文学评论家哈罗德·布鲁姆曾将她与两位女诗人——英国的艾米丽·勃朗特（Emily Brontë）及美国的艾米丽·狄金森（Emily Dickinson）相提并论。

安·卡森为人低调，作者介绍往往只报上出生地，提及“教授古希腊语维生”，谈及作品内容和创作轨迹，也惜字如金，或暧昧不明，似乎有意要读者独辟蹊径，走进她笔下的诗之世界。

她的诗常引经据典，甚至夹杂一些散文和随笔，不拘泥于单一体裁，反而呈现一种游移流动的诗意思考。