（雷姆/卡法尔阿扎综合电）以色列各地星期三（10月7日）举行纪念活动，悼念遭受巴勒斯坦武装组织哈马斯袭击三周年。以色列同日对加沙地带发动新一轮打击，据报造成当地五人死亡。

在以色列南部雷姆，罹难者家属肃穆低头致哀。2023年10月7日哈马斯武装分子乘坐卡车和滑翔伞向在该处参加音乐节的群众开枪扫射。这场针对以色列边境多个地点发动的大规模袭击，造成1200多人死亡，死者大多为平民。

在音乐节痛失23岁女儿的左哈尔说，袭击发生在黎明6时29分，那一刻彻底改变了他的人生。

以色列第二大城市特拉维夫一座公园也举行追思仪式，吸引数千人到场参与。

总理内坦亚胡发布声明说：“在这一天，人民团结一致，共同缅怀并深切思念我们挚爱的亲人。我们将完成使命：我们正在进行清算，并将向所有凶手追究责任。”

袭击发生后，以色列在加沙展开军事行动，根据加沙卫生部门统计，过去三年已造成超过7万4000名巴勒斯坦人死亡。

以色列将在10月27日举行全国大选，这也是自2023年袭击以来的首次大选。反对派要求成立独立调查委员会，彻查当年情报及安全系统为何未能阻止袭击，然而内坦亚胡至今仍未同意展开独立调查，使这个争议成为选战焦点。一些遇难者家属因对政府不满而投身政坛，将在来临大选代表反对党竞选。

10月7日当天，耶路撒冷国会大厦外聚集了示威者，抗议内坦亚胡拒绝对袭击展开独立调查。一些示威者手举的标语牌写着“人民将在10月27日铭记10月7日”，意指20天后的大选将是对内坦亚胡长期执政的一次全民公决。