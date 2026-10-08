世界气象组织发布月度气候公报称，今年的厄尔尼诺现象将在12月达到高峰前持续增强，并几乎确定会持续至明年2月，海面温度预计将创下历史新高。

路透社报道，世界气象组织秘书长绍罗（Celeste Saulo）星期四（10月8日）发声明说，世界气象组织的预测显示，厄尔尼诺现象持续至明年2月的可能性接近100%，这可能是自1950年以来最强烈的厄尔尼诺现象之一。

世界气象组织说，厄尔尼诺现象核心区域，即热带太平洋中部和东部的海面温度预计在10月至12月期间，比正常水平高出3.7摄氏度，创下历史纪录。

公报也说，预计出现的这一温度异常值，明显高于2015年11月至2016年1月创下的2.6摄氏度前纪录。

绍罗说：“它所吸收热量的海洋，是我们有记录以来最温暖的海洋，因此可释放的热量自然更多。”

厄尔尼诺通常会推高全球气温，并扰乱大片地区的降雨模式，导致一些地区发生干旱，另一些地区则出现强降雨。厄尔尼诺通常每两年至七年发生一次。

根据欧盟哥白尼气候变化服务中心的数据，8月份全球平均气温达到16.96摄氏度，与2023年7月并列成为有记录以来最热的月份。

芝加哥大学气候影响实验室的研究人员上个月预测，今年的“超级厄尔尼诺”现象，可能会导致今年6月至明年2月期间全球额外死亡人数高达45万1000人。