（布鲁塞尔综合电）国际能源署（IEA）星期三（10月7日）同意加快释放石油储备，并按照3月启动的一项计划优先保障柴油供应，以应对燃油价格高涨和供应中断问题。

伊朗和乌克兰的战争导致炼油厂受损并扰乱油轮运输，导致许多市场的柴油价格升至历史高位，使柴油成为全球关注的重大政治与经济议题。国际能源署星期三说，尽快完成此前宣布的储备释放计划，可向市场投放约1亿桶石油。

七国集团（G7）上周五与国际能源署达成协议，决定释放1亿桶原油和柴油，引发市场对进一步释放石油储备的预期。国际能源署的这份声明正是在此背景下发布的。

在G7采取这一行动之前，美国总统特朗普曾警告称，如果市场柴油供应量不足，他可能会禁止美国的柴油出口。

国际能源署执行干事比罗尔（Fatih Birol）星期三发声明说，成员国已准备好在必要时，从战略储备释放更多石油。鉴于柴油供应紧张，将优先考虑释放柴油储备。

比罗尔说，国际能源署的成员国总共持有约11亿桶紧急石油储备，包括2亿多桶柴油。

美伊战争爆发后，国际能源署32个成员国在3月达成协议，承诺从战略储备中释放4亿桶石油。美国已在上个月底释放了1亿7200万桶。美国财长贝森特上周四说，华盛顿已经履行自身的承诺，希望欧洲伙伴加快履行承诺，立即提供额外供应，以缓解供应紧张局面。

不过，国际能源署上周六提到，成员国至今从战略储备释放了3亿2500万桶原油及石油衍生产品，少于各成员国3月共同承诺的4亿桶。

国际能源署星期三说，根据3月协议各国承诺释放的石油储备，至今仍有约1亿桶石油尚未进入市场。至于为何与之前提到的数据存在2500万桶的差额，则没有加以说明。

针对国际能源署的谈话，欧盟委员会发言人同日说，欧盟成员国已达成一致，会按照3月的协议释放石油储备的额度。

法国未来三个月释放1000万桶柴油

另外，法国总理勒科尔尼星期三宣布，法国政府将在未来三个月内，从战略储备释放1000万桶柴油至国内市场，预计可使加油站柴油零售价每升下降0.12欧元（约0.17新元）至0.18欧元。

法国燃油价格近一个月大涨，柴油价在9月20日创新高。为缓解高油价对民众企业造成的压力，法国政府近期宣布总额4亿5000万欧元的燃油援助措施纾解民困。