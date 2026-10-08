世界贸易组织发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整和人工智能领域投资强劲，预计今年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9%，明年则有望增长4.1%。

综合新华社和路透社报道，世界贸易组织星期四（10月8日）发布的报告显示，半导体和AI数据中心今年上半年的支出大幅增加，为全球贸易带来显著提振，相关产品贸易额同比激增67%，增速较2024年和2025年进一步加快。

不过，世界贸易组织下调了服务贸易增长预测。由于中东战事对运输和国际旅行带来影响，今年全球服务贸易预计仅增长3.3%，低于3月预测的4.8%，明年则将增长6.4%。

世贸组织总干事伊维拉说，面对冲击，一体化的世界经济和基于规则的贸易体系为各经济体提供灵活性，使必需品能够持续流向需要它们的企业和家庭。

但她指出，并非所有经济体都能把握AI等新机遇，因此必须确保基于规则的贸易体系能够继续抵御冲击、弥合差距，使机遇能够得到共享。

世贸组织在报告中也警告，仍有多项风险可能影响上述预测，包括霍尔木兹海峡受扰导致燃料和化肥成本上涨，进而削弱家庭购买力。俄乌战争和AI投资放缓也可能带来影响。

亚洲将成为2026年商品贸易增长的主要引擎，进口预计增长9.5%，出口增长9.9%。非洲商品贸易也预计强劲增长，进口和出口分别增长8.9%和5.6%。

北美进口增长则预计维持低迷，仅为1.4%，但出口预计增长5.7%。相比之下，中东进口和出口预计均大幅萎缩，分别下降15.4%和17.2%。

世贸组织说，美国与中国的贸易脱钩正在加速，目前已成为全球贸易格局分化的主要驱动力。美国从中国进口的商品额去年下降29%，使中国占美国进口总额的比重从2018年全球两个最大经济体贸易紧张局势升级前的逾20%，降至9.3%。