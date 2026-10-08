美国国务卿鲁比奥说，俄罗斯与乌克兰的战争陷入了危险的僵局，美国将继续努力寻求解决冲突的方案。

路透社报道，鲁比奥星期四（10月8日）在访问葡萄牙期间告诉记者说：“我们希望看到通过谈判达成一项永久、持久且公平的战争解决方案。这也是我们致力于继续努力的方向。”

他说，若冲突升级，最终可能演变成对北约邻国的破坏活动，也可能迅速将两国之间的战争演变成范围更广、危险更高的区域冲突。

他强调：“这场战争必须通过谈判达成协议来结束。越快越好。美国随时准备促成这一进程。我们已经尝试过，也会继续尝试。但如果无法取得进展，我们也不会继续投入没有意义的进程。”

美国总统特朗普政府近几周一直寻求重启谈判，以结束这场持续四年的冲突。乌克兰谈判代表将于星期五（9日）和星期六（10日）访问美国进行会谈。

俄罗斯和乌克兰今年相互发动的无人机袭击逐渐波及多个经济领域，目标从能源设施和炼油厂，扩大至港口、运载石油和粮食的船只、电商仓库，以及最近的数据中心。

俄罗斯科技公司Yandex星期四告诉法新社，一架无人机袭击位于梁赞州中部地区的数据中心并引发火灾，这是俄罗斯首次遭受此类袭击。被誉为“俄罗斯的谷歌”的Yandex是俄罗斯最大的科技公司，运营着俄罗斯最受欢迎的搜索引擎，以及一款在俄语世界拥有数千万用户的订餐和打车应用程序。

乌克兰星期四也指责俄罗斯蓄意袭击平民。此前，两辆巴士在前线城市克拉马托尔斯克被炸毁，造成30人死亡，这是数周以来最致命的单次袭击之一。

当地警方称，巴士是被滑翔炸弹击中的。附近一个村庄也遭遇炮击，造成三人死亡。

事发前一天，一枚俄罗斯导弹在北部切尔尼戈夫州的普里卢基也摧毁一栋五层公寓楼，造成22人死亡，包括五名儿童。