委内瑞拉前总统马杜罗和妻子弗洛雷斯，被加控一项刑事罪名，指他们曾对政治对手实施酷刑。

路透社报道，根据纽约曼哈顿联邦法院星期四（10月8日）提交的补充起诉书，马杜罗和弗洛雷斯在原有的贩毒罪名之外，被加控一项密谋实施酷刑罪。

检察官说，其中一起案件发生于2013年。当时，马杜罗下令逮捕一名他怀疑策划政变的委内瑞拉军官。委内瑞拉军事反情报局人员随后审讯这名军官，并用通电的电线对他实施电击约20次，还多次将他手脚悬吊，每次持续数分钟。

在另一起事件中，一名美国公民于2022年在进入委内瑞拉时被拘留，并被指密谋暗杀马杜罗。委内瑞拉军事反情报局人员随后对他施以酷刑，包括殴打，并对手臂、腿部和私密部位施加电击。

另一方面，弗洛雷斯预计星期四在美国法庭出庭时，将要求联邦法官批准让她保释，以便可以进行心脏手术，并在较为舒适的环境中休养。

律师建议将她安置在纽约市地区的一处住所，并由私人保安全天候看守。他们说，弗洛雷斯不会对社区构成危险。

不过，曼哈顿联邦检察官办公室反对让弗洛雷斯保释。

检方说，弗洛雷斯在拘留中心已获得充分的医疗护理，而且她有“极高”的潜逃风险，并可能对公众构成危险，包括可能恐吓证人。

1月3日，63岁的马杜罗和69岁的弗洛雷斯在加拉加斯的住所被美国军方抓获，随后被带到纽约面对贩毒指控。两人都否认贩毒指控，目前被关押在布鲁克林的大都会拘留中心。他们的案件定于明年6月1日开审。