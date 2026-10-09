美国中期选举的胜负，或许先在超市收银台、加油站和诊所里见分晓。

根据民调数据汇总网站RealClearPolling，民主党目前在国会选举的政党倾向民调中领先共和党近八个百分点，夺回众议院控制权乃至参议院的胜算正在上升。

随着11月3日投票日临近，高企的生活费、久拖未决的美伊冲突，加上激进的移民执法手段，正让共和党面临严峻的选民信任考验。

钱包压力或改写国会版图

《华盛顿邮报》与益普索7月进行的民调显示，约六成登记选民说，影响投票选择的首要因素是经济表现和物价水平。

美国劳工统计局发布的数据显示，美国8月消费价格指数（CPI）同比上涨3.4%，这主要由中东冲突引发的能源价格飙升所推动。其中，8月汽油价格环比上涨3.9%，对当月消费价格涨幅的贡献超过三分之一。

特朗普上台后推行的关税政策也持续拉抬物价。纽约联邦储备银行9月发布的一项研究估计，2025年关税政策导致的成本上涨，约有四分之一最终转嫁给消费者。

在通胀高企、物价普涨的背景下，美国人的工资增长却没跟上。扣除通胀因素后，美国人8月份的实际平均时薪同比下降0.3%，显示美国家庭的实际购买力正持续缩水。

美国的个人消费占国内生产总值（GDP）的七成左右，若家庭因收入缩水而缩减开支，整体经济将面临更大的下行风险。

面对经济难题，特朗普一方面坚持认为高通胀根源在于前任拜登政府的政策失误，另一方面极力兜售自己的“特效药”：钻吧，宝贝，钻吧（Drill, baby, drill）。他主张大力开发能源以压低油价，坚称此举能从根本上遏制通胀。

美国选民并不买账。路透社与益普索9月21日公布的民调显示，仅有17%受访者认可特朗普处理生活费问题的方式。

美伊战争久拖不决 政治代价持续上升

不受选民欢迎的美伊战争已进入第七个月。特朗普原本声称军事行动只需几周就能结束，9月9日却改口指战争会在中期选举后“立即结束”，理由是届时伊朗将无法承受美国施加的巨大压力。

然而，战事未能速战速决，已对特朗普构成政治负担。路透社与益普索9月的调查显示，只有34%受访者支持对伊朗采取军事行动，低于3月时的37%；同时，高达82%受访者预计美国将长期卷入这场冲突。在同一调查中，特朗普的施政满意度降至32%，创下他两届任期以来的新低。

反战压力也已蔓延到共和党内部。部分选情胶着选区的共和党候选人呼吁尽快结束战事，四名共和党参议员更在9月的一次表决中与民主党联手，试图对白宫战事决策施加约束。

得克萨斯州南方卫理公会大学政治学教授吉尔森（Cal Jillson）接受《联合早报》访问时指出，一场不受欢迎的战争若叠加疲软的经济表现，会进一步拖累执政党选情。

为何管住了边境仍引发反弹？

移民政策原本是共和党的传统优势课题。皮尤研究中心7月的调查显示，共和党在这个课题上的受信任度领先民主党五个百分点。然而，美国移民与海关执法局（ICE）日益激进的执法手段正引发强烈反弹。

路透社统计，自2025年2月起的一年里，美国边境巡逻队截获的非法越境人员约为8万6000人，远低于上年同期的95万6000人。

然而，在非法越境人数锐减的同时，ICE今年8月在美国境内拘捕近5万1000人，连续三个月创下新高；问题是，这当中绝大多数人没有刑事犯罪记录。

《华盛顿邮报》、美国广播公司与益普索2月联合进行的调查显示，58%受访者认为特朗普政府遣返无证移民的行动“过了头”，62%反对ICE的执法手段。

美国乔治敦大学历史系教授卡津（Michael Kazin）受访时指出，ICE人员的行动，让许多特朗普核心支持者以外的选民感到执法不公和手段粗暴。这说明选民在意的不只是边境能否管住，也看重执法边界和方式。

对特朗普不满 等于支持民主党？

除了经济与移民，选民关心的核心课题还包括对选举程序的政治干预、医疗保健开支以及住房负担能力等。新兴技术课题也在进入政治视野。爱默生学院9月的调查显示，选民对人工智能（AI）监管的重视程度已逐渐逼近移民和汽油价格等传统课题。

吉尔森指出，多数选民不会追踪各项政策细节，投票取向往往由通胀等切身感受决定。“选民也许支持严格管控边境，但如果他们认为特朗普没有兑现改善日常生活的承诺，这种失望情绪很可能会主导他们的投票决定。”

不过，选民对执政党的不满，不一定转化为对民主党的支持。皮尤研究中心5月的调查显示，59%受访者对民主党持负面看法，对共和党持负面看法的比率也达58%。

卡津解释说，物价在民主党执政期间同样出现过大幅上涨，民主党至今仍未提出令人信服的方案，说明如何既能提高薪资又能遏制通胀。此外，民主党目前缺乏具有广泛号召力的领袖，也让该党更难向公众解释为什么其政策更有利于普通人。