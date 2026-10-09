美国总统特朗普表明，美国正与伊朗进行富有成效的磋商；美国绝对不会在11月中期选举之前，对伊朗发动攻击。

特朗普星期四（10月8日）在自己的社交媒体平台发文说：“我们正与伊朗进行富有成效的磋商。我想向大家明确一点，尽管伊朗在经济和军事上都处于极其糟糕的境地，且封锁措施会继续全面有效执行……但我们绝不会在美国11月3日中期选举之前的任何时间，对伊朗发动攻击。”

他也强调：“伊朗绝不会拥有核武器！”

此前，媒体报道暗示美国可能在中期选举前对伊朗发动新一轮打击。这个消息导致油价星期四飙升。

《大西洋月刊》（The Atlantic）星期三报道称，白宫已要求五角大楼制定打击伊朗目标的方案，以备在中期选举前使用。

《纽约时报》星期四早些时候也发表类似报道，称虽然特朗普态度摇摆不定，但相关计划仍在制定中。

美国与以色列2月底对伊朗开战，此后霍尔木兹海峡通航持续受阻，导致油价上涨。民调显示，美国选民对燃油价格居高不下感到强烈不满，这种反感情绪已经给共和党造成竞选压力。

特朗普反复坚称，美国已实际上赢得对伊朗战争。然而，他关于一旦伊朗战争结束，物价就会下跌的说法，迄今为止并未引起选民共鸣。