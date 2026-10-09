美国特朗普政府进一步收紧移民政策，暂停主要科技公司外籍人才的绿卡申请，同时对九所顶尖大学展开调查。

路透社报道，特朗普政府星期四（10月8日）采取上述行动，相关公司包括微软、主要IT外包商，以及软件制造商Adobe。

这是针对美国技术人才移民项目规模最大的一次打击，可能切断外国科技工作者获得美国永久居留权的常见途径，也给美国一些顶尖研究型大学敲响警钟。

副总统万斯当天指责微软滥用绿卡制度。他强调，微软去年裁减6000名美国员工，却给外籍员工申请到6300份H-1B临时工作签证和将近3000张绿卡。

不过，万斯发表这番言论几小时后，美国总统特朗普向包括微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）、特斯拉创办人马斯克在内的科技界大佬颁奖，表彰他们对美国的贡献。

纳德拉曾持有H-1B签证，马斯克也是如此。其他几名获奖的高管中，也有三人是移民。

根据美国劳工部的数据，微软是提交PERM申请（永久劳工证申请程序）数量最多的公司。

大多数通过就业途径的绿卡申请，都要经过这个程序。它要求雇主证明，聘用外籍员工不会损害美国工人的工资或就业机会。

高校方面，面临调查的几所大学包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、布朗大学和麻省理工学院。劳工部已向相关学校发出传票。

特朗普政府指控这些学校滥用交流访问学者签证，从而压低美国本土的工资水平。

劳工部说，调查人员会审查这些学校是否存在外国势力影响、不当财务关系或签证滥用行为，进而危及联邦资助的研究项目。

美国教育委员会（American Council on Education）副主席斯普雷策（Sarah Spreitzer）警告，政府此举可能影响整个美国的经济，因为留学生在美国期间，每年消费额历来高达400亿美元（约512亿新元）。